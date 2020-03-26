26 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Марьян Сидорив, , 17:50 — REGNUM По всем классическим определениям унитаризм — это принцип государственного устройства, основанный на централизованном руководстве административно-территориальными единицами. И, в отличие от федерализма, не подразумевает каких-либо иных локусов власти, кроме Центра. А если кто-то против, то «я того в бараний рог согну, сотру в порошок и брошу акулам — у меня все враз все станут счастливые» (Бармалей, в исполнении великого Ролана Быкова).

Украина

Ради этого принципа шлепнулось в грязь не поле электоральных баталий политическое эго Петра Порошенко, и его же защищает Владимир Зеленский. Защищает отчаянно, а, порой, даже трогательно и глупо. Именно так он смотрелся в Париже, на встрече «нормандского формата», когда говорил о безальтернативности унитаризма, сидя по соседству с федеральным президентом и федеральным канцлером.

Сейчас идеям федерализма, как и при Порошенко, и ныне нет места в разрешенных списках украинского счастья, но и для унитарности места там остается все меньше и меньше.

16 марта президент Зеленский собрал у себя в Офисе ряд украинских олигархов: от безусловных звезд олигархата, типа дончанина Рината Ахметова, до относительно «скромного» и обложенного судебными исками одессита Леонида Климова. На этой встрече Зеленский попытался задействовать механизм сотрудничества с олигархами и крупными бизнесменами. «Крупные», по-моему, сами ошалели от такой неожиданности. Андрей Ставницер, участник встречи и совладелец крупнейшего украинского портового комплекса на Черном море, на своей ФБ-страничке не скрывал удивления: «Откровенно говоря, новый для меня опыт, когда государство приглашает к сотрудничеству и просит помощи. Обычно мы старались держаться подальше и часто действовали вопреки».

Андрей зря удивляется: использование олигархата в критических ситуациях — это совсем не новость. Достаточно вспомнить Романа Абрамовича, «губернатора Чукотки», о временах правления которого (2001−2013 годы) с блаженством вспоминает весь Анадырь. Не новость это и для Украины: в 2014 году бизнесмена Игоря Коломойского сделали «губернатором» (председателем областной администрации) Днепропетровщины, где он успешно задавил пророссийские и антимайданные весенние выступления. И тогда же Коломойский предложил схему «олигархического прокураторствования» в опасных для центральной власти областях: на Донецкую область Рината Ахметова, Виктора Пинчука — в Запорожскую, Сергея Таруту — в Луганскую, Вадима Новинского — в Крым, Александра Ярославского — на Харьковскую область, Игоря Палицу — в Одессу. Большинство отказались, принявшие эту сомнительную «честь» (Тарута, Палица) ничего на посту не добились, а сам Коломойский вылетел из губернаторского кресла в связи с «конфликтом Укрнафты».

Но почему я вспомнил об «олигархах во власти». Да потому, что на встрече 16 сентября президент Зеленский не только предложил олигархам «скинуться» на борьбу с коронавирусом (запросил 12−13 миллиардов гривен), но и, судя по публикациям открытого доступа, разделил страну. Точнее «попросил олигархов и крупных бизнесменов помочь в борьбе с коронавирусом и взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди». Разделить Украину предлагалось так:

Ринат Ахметов — Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области;

Андрей Веревский — Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;

Игорь Палица — Волынская и Тернопольская область;

Игорь Коломойский — Запорожская область;

Виктор Пинчук — Днепропетровская область;

Андрей Ставницер — Одесская область;

Александр Ярославский — Харьковская область.

Расчет Офиса президента в этом случае достаточно прост: если Коломойский успешно справился с областной «угрозой сепаратизма» пять лет назад, то сейчас стая товарищей успешно справится и с текущими угрозами — коронавирусом и тем же «сепаратизмом». Ну, просто второй принцип социального обмена Хоманса в чистом виде: «если стимул привел к успешному действию, то в случае повторения стимула будут стремиться воспроизвести действие». Логично, но наивно и с дальними негативными последствиями…

Такая общественно-экономическая формация в истории Европы, как «феодализм» (V-XVI века), по своей сути, являлась передачей власти над территориями (бенефиции) в обмен на политическую лояльность, сбор налогов и обеспечение социального спокойствия (порой могильного). Если то, что «слили» в СМИ по поводу встречи 16 марта правда, то мы имеем дело с формированием феодальной верхушки, когда столица раздает провинции (простите, области) «со сложным характером» в управление лидерам, способным справится со сложностями.

Киевская власть «раздает» четырнадцать из 24-х областей Украины (без Крыма), оставляя себе десять в качестве «королевского домена». Но в остальных неизбежно, исторически неизбежно, будет происходить процесс создания вертикали власти, опирающейся не на короля (центр), а на местного «герцога». Короче, «герцог» будет создавать своих вассалов, а короля начнут потихоньку «посылать». Пример уже есть. Александр Ярославский, считай герцог Харьковский, вернувшись от Зеленского, решил создать параллельный кризисный штаб по коронавирусу, хотя у председателя ОГА (человека Центра) Алексея Кучера уже был один такой. Но кто такой Кучер? С точки зрения герцога «это не губернатор, это посмешище какое-то». И если такое веселье будет продолжаться, то это значит, что Украина прыгнула не просто в феодализм, а сразу в этап «феодальной раздробленности».

Другим принципом феодализма является вывод за рамки осуществления власти подавляющего большинства населения: «черни», «подло рожденных», «третьего сословия». Поэтому проверить мою версию авральной феодализации Украины можно будет в ближайшее время. На осень в стране назначены местные выборы, а выборы — это могильщик феодализма. Поэтому позволю себе сесть в треножник дельфийской пифии и попророчествовать: выборов не будет. Благо «отмазка» есть, причем она всерьез и надолго: коронавирус и запрет публичных собраний. Которая может продолжаться до тех пор, пока человек чихает, кашляет и ковыряет в носу.

А за окном шел XXI век…