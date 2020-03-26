Москва, , 17:35 — REGNUM Предполагаемые в России санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований более либеральны, чем наказания, предусмотренные в других странах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Если их сравнить с зарубежными аналогами, они более либеральны, но мы надеемся, что до этого доходить не будет, не хочется никому, чтобы кого-то штрафовали, наказывали», — отметил Володин.

Он сообщил, что все фракции Госдумы считают, что ужесточение наказания за несоблюдение карантинных мер способно остановить тех, кто «просто-напросто сам не думает об окружающих».

«Вот то, что у нас происходит, это на совести тех, кто так себя ведёт, поэтому именно в отношении таких лиц такие нормы нужны», — заявил спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что разные страны по-разному борются с нарушителями санитарно-эпидемиологических требований.

«Мы с вами видим — в Индии дубинками, бамбуковыми палками загоняют домой тех, кто нарушал карантин, в Китае ответственность влечет за собой смертную казнь. Это тоже нужно понимать. У нас максимально ответственность 7 лет лишения свободы — это аналогично как в том же Израиле, других странах», — указал парламентарий.

Володин призвал всех подумать об окружающих и близких и следовать рекомендациям властей на фоне мировой пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки о штрафах «за легкомыслие» во время карантина поступили в Госдуму