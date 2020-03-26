Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Только общее число заражённых среди американских военных будет впредь в отчётах Пентагона, сообщает 26 марта Reuters.

По данным американского министра обороны Марка Эспера, более подробную информацию по случаям заражения среди военных предоставлять не будут.

Это делается, объяснил глава ведомства, из стратегических соображений — чтобы не раскрыть сведений о том, где у американской армии «потери» из-за пандемии.

В большей степени раскрытие данных опасно для американских военных, находящихся на базах за пределами Штатов, например, в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, — там, где приходится вести войну с исламистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне приняли решение запретить своим военным поездки за границу. Ограничения введены на два месяца.

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