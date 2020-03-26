Москва, , 17:14 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 1 апреля намерена принять поправки в КоАП, вводящие административную ответственность и уголовную ответственность за нарушение карантина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Поправки в КоАП, вводящие штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила, поступили в Госдуму, сообщил Володин.

«Поправки будут рассмотрены во втором чтении, поэтому мы считаем, что они могут быть (вынесены на обсуждение) в окончательном третьем чтении в среду на следующей неделе. Поправки поступили от правительства РФ», — сказал Володин.

Шкала штрафов большая, она зависит от нарушений, добавил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Он выразил сожаление, что есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в вопросах, касающихся безопасности окружающих и даже собственного здоровья.

Госдума также намерена обсудить уголовную ответственность за нарушение карантина — максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.

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