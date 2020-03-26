Бишкек, , 17:09 — REGNUM Республиканский штаб Киргизии по борьбе с коронавирусом рассмотрел вопрос о возобновлении грузовых перевозок автотранспортом через киргизиско-китайскую государственную границу и направил соответствующую ноту властям КНР, передает пресс-служба правительства сегодня, 26 марта.

Киргизским чиновникам поручили провести подготовительные работы с китайской стороной по возобновлению грузопотока на пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам».

В правительстве отмечают, что анализ товарной структуры импорта из Китая показал, что закрытие киргизско-китайской границы существенно отразилось на деятельности предприятий легкой и текстильной промышленности Киргизии, а также на поставках оборудования в республику.

ИА REGNUM напоминает, что киргизско-китайская граница закрыта с 29 декабря 2019 года.

Первоначально предполагалось, что после окончания празднования китайского Нового года ее откроют в середине января 2020 года, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции граница остается закрытой до сих пор.