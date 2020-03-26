Москва, , 17:08 — REGNUM Госдума в приоритетном порядке 2 апреля примет законы, направленные на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы ждем, что во вторник законопроекты будут вынесены (на обсуждение Госдумы) в первом чтении, до конца недели законопроекты будут приняты. В этом случае все решения, озвученные президентом, будут реализованы на следующей неделе в виде законов», — заявил Володин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил ряд мер, направленных на поддержку граждан и экономики на фоне коронавируса.

Соответствующие поправки внесло в Госдуму правительство РФ.