Нижний Новгород, , 17:07 — REGNUM В Нижнем Новгороде жителей начнут тестировать на COVID-19 в мобильных лабораториях, — сообщило Министерство здравоохранения региона.

На передвижных пунктах тестирования можно будет измерить температуру и сдать анализы на коронавирус, если у медработников лабораторий возникнет подозрение на заболевание.

Передвижные пункты будут работать у крупных торговых центров. Тесты могут пройти все желающие. Напомним, что в Нижегородской области зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом. Первая из заболевших уже выздоровела и выписана из больницы.-