Бишкек, , 16:54 — REGNUM Из-за ухудшения состояния и проявления признаков пневмонии медикам пришлось перевести шестерых зараженных коронавирусом в реанимацию. Об этом на пресс-конференции заявила начальник управления министерства здравоохранения Киргизии Айнура Акматова.

По ее словам, их состояние оценивается как тяжелое, некоторым из них необходим кислород.

Также представитель минздрава отметила, что в настоящее время в столице и регионах республики уже развернуто 2290 койко-мест в обсервациях, 715 койко-мест в стационарах и 215 койко-мест в резервной терапии.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии зарегистрировано 44 подтвержденных случая заражения граждан коронавирусной инфекцией COVID-19.

На территории киргизской столицы, городов Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области введены чрезвычайное положение и комендантский час.