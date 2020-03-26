Москва, , 16:40 — REGNUM Представители МВД РФ привлекли к административной ответственности более 500 человек, нарушивших режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом агентству ТАСС заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечены к ответственности более 500 лиц», — отметила Волк.

По её словам, сотрудники ведомства совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверки в отношении самоизоляции граждан, в первую очередь, прибывших из-за рубежа. Для данной работы задействовано около 10 тысяч сотрудников МВД по всей России.