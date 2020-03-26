Москва, , 16:32 — REGNUM Законопроект, предполагающий повышение до размера минимального размера труда (МРОТ) пособия по безработице, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Устанавливаются особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

Предусматривается, что в случае, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда.

Также предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из минимального размера оплаты труда.

Кроме того, предлагается прописать, что пособия на выплаты на ребенка будут выплачиваться автоматически, без уведомления. Мера вызвана пандемией коронавируса в мире.