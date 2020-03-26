Эр-Рияд, 26 марта 2020, 16:17 — REGNUM Страны должны объединить усилия для борьбы с пандемией, заявил 26 марта король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, передаёт 26 марта Al Hadath.
Выступая на открытии саммита G20, созванного по поводу распространения вируса SARS-CoV-2, Аль Сауд как председательствующий заявил:
Напомним, накануне, 25 марта, состоялся экстренный саммит G7 по поводу противодействия коронавирусу.
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