Москва, , 16:16 — REGNUM На фоне спада экономики и угрозы безработицы лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на дополнительных правах для профсоюзов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

«Профсоюзы должны иметь право для обращения в суд для защиты своих членов, а не только обращаться в соответствующие комиссии. Кроме того, мы считаем, что должны быть изменены условия увольнение члена профсоюза», — заявил Миронов.

По его мнению, работа профсоюзов на фоне коронавируса и изменения возможностей для защиты прав трудящихся усложнится.