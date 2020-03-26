Великий Новгород, , 16:13 — REGNUM Новым начальником управления МВД России по Новгородской области стал генерал-майор полиции Андрей Коновалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, новый руководитель новгородской полиции был представлен личному составу сегодня, 26 марта.

Указ о назначении Коновалова подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Этим же указом назначены новые руководители управлений МВД в Омской и Амурской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель УМВД России по Новгородской области Сергей Коломыцев, возглавлявший ведомство с 2012 года, был отправлен в отставку в июне 2019 года.