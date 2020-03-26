Великий Новгород, 26 марта 2020, 16:13 — REGNUM Новым начальником управления МВД России по Новгородской области стал генерал-майор полиции Андрей Коновалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, новый руководитель новгородской полиции был представлен личному составу сегодня, 26 марта.
Указ о назначении Коновалова подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Этим же указом назначены новые руководители управлений МВД в Омской и Амурской областях, а также в Карачаево-Черкесии.
Андрей Геннадьевич Коновалов родился 17 марта 1961 года в городе Дзержинске Горьковской области. В органы внутренних дел пришёл в 1988 году после окончания Горьковской высшей школы МВД СССР. Начал карьеру с должности участкового инспектора милиции в городе Дзержинске, затем работал на руководящих должностях в блоке криминальной милиции, с мая 2012 года возглавлял управление МВД России по Нижнему Новгороду. С 2013 года был заместителем начальника Главного управления МВД РФ по Самарской области. Награжден медалью «За безупречную службу» всех трёх степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Мастер спорта по борьбе. Женат, двое детей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель УМВД России по Новгородской области Сергей Коломыцев, возглавлявший ведомство с 2012 года, был отправлен в отставку в июне 2019 года.