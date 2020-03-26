Нью-Йорк, США, , 16:19 — REGNUM Для реализации плана по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине, ООН и гуманитарным организациям потребуется $165 млн, сообщили в пресс-службе организации.

«Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани представила «План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине», для реализации которого необходимо 165 миллионов долларов США», — сказано в сообщении.

План учитывает последствия пандемии во всех сферах жизни:

«От образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека», — отметили в пресс-службе ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта на Украине зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом, из них пять оказались смертельными. 43 новых случая выявили за минувшие сутки.

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