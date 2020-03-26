Нью-Йорк, США, 26 марта 2020, 16:19 — REGNUM Для реализации плана по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине, ООН и гуманитарным организациям потребуется $165 млн, сообщили в пресс-службе организации.
План учитывает последствия пандемии во всех сферах жизни:
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта на Украине зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом, из них пять оказались смертельными. 43 новых случая выявили за минувшие сутки.
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