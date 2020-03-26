Магас, , 16:10 — REGNUM В Ингушетии депутаты Народного собрания согласовали кандидатуру Владимира Сластенина на должность главы правительства. Сегодня, 26 марта, на заседании парламента 21 из 26 депутатов проголосовал за его кандидатуру, сообщили в законодательном органе.

Напомним, в январе 2020 года правительство Ингушетии во главе с Константином Суриковым было отправлено в отставку. После отставки Суриков был назначен советником главы региона Махмуда-Али Калиматова по инвестиционной политике, а первый заместитель председателя правительства Владимир Сластенин — исполняющим обязанности премьер-министра.

Напомним, ранее он работал заместителем мэра Самары.

Читайте также: Новый премьер-министр Ингушетии пообещал запустить построенные предприятия