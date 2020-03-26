Великий Новгород, , 16:00 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин стал исполняющим обязанности секретаря Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, кандидатуры исполняющих обязанности секретарей партийных отделений утверждены сегодня, 26 марта, президиумом генсовета «Единой России».

В восьми регионах страны региональные отделения партии возглавили главы субъектов РФ. Помимо Новгородской области, это Удмуртия, Еврейская автономная область, а также Калужская, Липецкая, Магаданская, Тверская и Тамбовская области. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что это позволит усилить позиции партии в этих регионах и одновременно даст новые возможности для решения проблем граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 24 марта 2020 года новгородский губернатор был беспартийным. Тем не менее, на выборы главы региона в 2017 году он был выдвинут от «Единой России». Региональное отделение «Единой России» в Новгородской области до октября 2018 года возглавляла спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, затем сенатор от региона Сергей Фабричный. С октября 2019 года им руководил депутат Новгородской областной думы Михаил Галахов, который также возглавляет партийную фракцию в региональном парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский губернатор может возглавить «Единую Россию» в регионе