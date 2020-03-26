Копенгаген, , 15:55 — REGNUM Власти Дании пожалели о том, что отказалась от приобретения тестов для диагностики коронавируса у южнокорейских компаний. Об этом сообщает KBS со ссылкой на датские СМИ.

Согласно опубликованным 25 марта данным, 23 марта министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике провел пресс-конференцию по коронавирусу, во время которой извинился за то, что органы здравоохранения Дании отказались от предложения южнокорейских компаний о приобретении наборов для диагностики и оборудования для анализа проб.

Известно, что данное предложение поступило от компаний Южной Кореи две недели назад.

Отмечается, что после публикации данной информации многие политики запросили разъяснений у министерства, отметив, что власти совершили «фатальную ошибку».

По словам Хойнике, в настоящее время министерство здравоохранения страны пытается связаться с южнокорейскими компаниями через посольство Южной Кореи в Дании.