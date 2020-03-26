Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Власти Грузии не жалеют сил, чтобы сдержать COVID-19. Такое заявление сделала посол США в Грузии Келли Дегнан в видеообращении, размещенном 26 марта на сайте американского диппредставительства в Тбилиси.

«Премьер-министр, президент, почти все министерства, парламент и муниципалитеты не жалеют сил для того, что сдержать распространение COVID-19 и до минимума довести вызванный им ущерб», — сказала американский дипломат.

Дегнан при этом подчеркнула, что она и большинство ее коллег учитывают рекомендации грузинских властей оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию. Посол отметила, что видео снято в ее доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта введено чрезвычайное положение на месяц. Закрыты многие предприятия и торговые точки, запрещены массовые собрания. Жителей Грузии призывают держать дистанцию 1,5 — 2 метра друг от друга.

Ранее действия грузинских властей положительно оценил посол Евросоюза Карл Харцель.

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