Сана, , 15:51 — REGNUM Противоборствующие стороны в Йемене приветствовали предложение представителей ООН о временном прекращении огня в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 26 марта сообщает Geo TV.

Ополченцы-хуситы, контролирующие большую часть государства, поддержали инициативу, подчеркнув, что хотели бы увидеть ее реализацию на практике.

Примечательно, что в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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