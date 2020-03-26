Киев, 26 марта 2020, 15:45 — REGNUM Правительство Украины не требовало обустраивать особые палаты для чиновников, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своём Telegram-канале.
Шмыгаль уточнил, что речь шла о специальных палатах, в которых должно быть предусмотрено место для охраны. Они нужны на случай госпитализации людей, отбывающих срок в местах заключения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что особые условия лечения будут иметь только руководители государства.
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