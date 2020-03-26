Москва, , 15:34 — REGNUM Российский президент Владимир Путин завершил телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту G20 посредством видеосвязи. Об этом сообщил 26 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в международном саммите по коронавирусу, который проходит в формате видеоконференции, участвуют также доверенное лицо президента РФ в «двадцатке» Светлана Лукаш и глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров стран «Большой двадцатки» инициировала Саудовская Аравия на фоне пандемии коронавируса. Для саммита выбран закрытый режим, его основная тема — международные усилия по борьбе с коронавирусом.

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