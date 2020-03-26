Джакарта, , 15:27 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов поделиться с Индонезией рецептом своего успеха в борьбе с коронавирусом, сообщает Sindonews.

Об этом Ван И заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Китай готов углубить сотрудничество с Индонезией в борьбе с эпидемией, а также поделиться своим опытом с Индонезией и другими странами АСЕАН», — отметил Ван И.

«Мы уверены, что под руководством президента Джоко Видодо народ Индонезии в конечном итоге победит эпидемию», — добавил он.

«Теперь, когда Индонезия борется с эпидемией, мы выражаем искреннюю симпатию и решительную поддержку правительству и народу Индонезии», — заявил глава МИД Китая.

Между тем, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, в свою очередь, поздравила Китай с эффективным противодействием эпидемии и высоко оценила обмен опытом с Китаем и поставки медикаментов в Индонезию и другие страны.

«Индонезия готова сотрудничать с Китаем для расширения связей на региональном и глобальном уровнях», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии потратило 158,2 трлн рупий (около $9,7 млрд) на борьбу со вспышкой коронавируса.

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