Киев, , 15:25 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о передаче конфискованных по решению суда медицинских товаров в больницы. Об этом говорится в документе, опубликованном 25 марта на правительственном портале.

«Водонепроницаемые лабораторные костюмы, перчатки медицинские…, халаты изоляционные медицинские одноразовые, маски медицинские, очки защитные…, респираторы класса защиты не ниже FFP2, конфискованные в установленном порядке, безвозмездно передаются в учреждения здравоохранения», — сказано в сообщении.

Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов сообщил, что контрабанда медицинских масок с Украины стала популярнее контрабанды сигарет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский рассказал, что за первые два месяца 2020 года с Украины вывезли медицинские товары на сумму $15,2 млн.

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