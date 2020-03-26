Киев, 26 марта 2020, 15:25 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о передаче конфискованных по решению суда медицинских товаров в больницы. Об этом говорится в документе, опубликованном 25 марта на правительственном портале.
Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов сообщил, что контрабанда медицинских масок с Украины стала популярнее контрабанды сигарет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский рассказал, что за первые два месяца 2020 года с Украины вывезли медицинские товары на сумму $15,2 млн.
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