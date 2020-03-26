Ашхабад, , 15:22 — REGNUM Туркменские государственные органы продолжают вывозить граждан Туркмении из стран, в которых уже зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, передает «Туркменистан сегодня».

Госагентство «Туркменские авиалинии» организовало чартерные рейсы в Китай, чтобы доставить на родину несколько тысяч туркменистанцев. При этом на каждом из таких самолетов находятся медицинские специалисты, которые проводят первичную проверку пассажиров на возможное заражение COVID-19.

Также туркменских граждан вывозят из Турции, России, Белоруссии и ряда других иностранных государств. Систематизацией и организацией этого процесса занимаются сотрудники министерства иностранных дел Туркмении.

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