Брюссель, , 15:24 — REGNUM Представители стран Европейского союза проведут голосование по пакету антикризисных мер, призванному помешать распространению коронавируса. Об этом 26 марта сообщает Reuters.

Это будет первым в истории содружества дистанционным голосованием, так как заседания в штаб-квартире ЕС были приостановлены из-за риска заражения инфекцией.

«Каждый день наш образ жизни менялся. Наши улицы пустели. Мы перешли от повседневной рутины к борьбе за свои жизни», — подчеркнула в комментарии журналистам агентства председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, члены ЕС должны проголосовать по вопросу о выделении €27 млрд на поддержку экономической системы содружества, страдающей от политических решений, принятых в ответ на вспышку коронавирусной инфекции.

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