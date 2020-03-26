Киев, , 15:16 — REGNUM Украина прилагает недостаточно усилий по предотвращению коррупции среди депутатов, судей и прокуроров. Об этом говорится в выводах антикоррупционного органа GRECO, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Из 31-й рекомендации, Украина удовлетворительно выполнила пять, частично — 15, а 11 проигнорировала.

Авторы документа отметили, что некоторые необходимые законы были приняты предыдущим составом Верховной рады, но были отложены после парламентских выборов 2019 года.

В GRECO положительно оценили перезагрузку национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), а также повторное введение ответственности за незаконное обогащение чиновников и создание Высшего антикоррупционного суда.

«Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства впереди — значительная работа», — отметили в Совете Европы.

Украину также попросили до 30 июня 2021 года предоставить данные о реализации невыполненных рекомендаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука было возбуждено уголовное дело после того как были обнародованы просьбы к правительству Украины остановить экспорт медицинских товаров. Следователи проверяют информацию, якобы Гончарук вовремя не отреагировал на обращения.

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