Белград, , 15:06 — REGNUM Партия косовских сербов «Сербский список» должна остаться в стороне от «албанско-албанских конфликтов» и руководствоваться в своих действиях интересами сербов. Об этом заявил директор канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич 26 марта, комментируя отставку правительства сепаратистского Косово из-за выраженного ему недоверия со стороны парламента.

По словам Джурича, «Сербский список» не проголосовал за доверие правительству, которое «сделало многое против диалога (Белграда и Приштины) и против отмены пошлин на сербские товары». Этим, считает Джурич, «Сербский список» оставил приоткрытую дверь для сотрудничества с теми политиками, которые заинтересованы в налаживании «нормальных отношений и диалога», передает телеканал РТС.

Джурич отметил, что «Сербский список» не мог проголосовать за доверие правительству Курти, которая первым делом ввело обязательное прохождение военной службы в так называемой армии Косово для всех граждан Косово и Метохии независимо от национальности.

Напомним, что поздно вечером 25 марта парламент сепаратистского Косово выразил недоверие правительству Альбина Курти.

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