Бишкек, , 15:01 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с постпредом Международного валютного фонда Тиграном Погосяном влияние пандемии коронавируса на экономику республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что Киргизии потребуется финансовая помощь, поскольку текущая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках негативно отражается на экономической стабильности в стране.

Киргизстанский лидер попросил МВФ рассмотреть возможность выделить дополнительные деньги для оказания поддержки бюджету республики.

В свою очередь постоянный представитель фонда заявил, что МВФ рассматривается различные варианты оказания поддержки странам, понесшим экономический ущерб из-за пандемии COVID-19.

При этом Погосян отметил, что Киргизия одной из первых направила заявку на получение чрезвычайного финансирования, а потому уже в ближайшее время руководство фонда рассмотрит вопрос о выделении денег на поддержку киргизстанской госказны.

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