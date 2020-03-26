Бишкек, , 14:58 — REGNUM В столице Киргизии, в городах Ош и Джалал-Абад, а также в Ошской и Джалал-Абадской областях милиционеры задержали 320 граждан, нарушивших требования комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба МВД сегодня, 26 марта.

Из них в Бишкеке — 193 человека, в Оше — 25 человек, в Джалал-Абаде — 10 человек, в Сузакском районе — 26 человек, в Ноокатском районе — 11 человек и в Кара-Суйском районе — 55 человек.

Нарушителей, пойманных на улице в ночное время, доставили в местные управления внутренних дел, где с ними провели профилактические беседы и после окончания комендантского часа отпустили домой.

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