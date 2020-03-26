Душанбе, , 14:55 — REGNUM Из Москвы в таджикистанский город Куляб 24 марта прибыли182 таджикистанца. Все они в обязательном порядке 14 дней будут находиться в карантинной зоне, сообщают таджикистанские СМИ.

По данным управления здравоохранения по Кулябской группе районов, большая часть прибывших в страну граждан — 151 человек — были отправлены в Бохтар. Оставшиеся пассажиры (31 человек) были госпитализированы в городскую инфекционную больницу Куляба, где находятся на карантине под присмотром врачей.

По словам главы ведомства Садриддина Гаюрова,18 пассажиров прибыли в аэропорт с повышенной температурой.

При этом в ночь с 24 на 25 марта всех таджикистанцев, находящихся на карантине в Кулябе, ещё раз проверили. Состояние их здоровья оценивается медиками как удовлетворительное.

Большинство прилетевших жаловались на то, что в аэропортах Москвы они в течение нескольких дней были вынуждены находиться в не очень хороших условиях и ждать пока правительство Таджикистана вывезет их.

В Агентстве по гражданской авиации Таджикистана отметили, что в ближайшее время все оставшиеся в аэропортах Москвы таджикистанцы вернутся домой.