Сеул, , 14:55 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 52,5% его соотечественников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

По данным соцопроса, проведенного с 23 по 25 марта среди 1 518 человек старше 18 лет, это самый высокий показатель с ноября 2018 года.

Отмечается, что показатель выше 50% был зафиксирован впервые за семь месяцев. Не одобряют деятельность Муна также не мало южнокорейцев — 44,1%, что на 3,8% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 3,3% респондентов.

По мнению специалистов, уровень одобрения вырос благодаря мерам правительства по борьбе с коронавирусом нового типа.

Уровень поддержи партии «Вместе граждане» сократился на 9,1%, до 28,9%, «Объединённой партии будущего» — на 1,4% до 28%, Народной партии — на 1,2%, до 4,9%, однако уровень поддержки Партии справедливости, напротив, вырос на 0,6%, до 5,4%, Совместной демократической партии — на 2,9%, до 45%.