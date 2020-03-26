Душанбе, , 14:44 — REGNUM Специальным коммерческим рейсом авиакомпании «Таджик Эйр» 25 марта 2020 года из Таджикистана в Москву были доставлены206 российских граждан. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.

На обратном пути в аэропорту «Домодедово» самолет авиакомпании принял на борт порядка двухсот таджикистанцев, 132 из которых должны были вылететь домой рейсами российской авиакомпании «ЮтЭйр». Однако в связи с приостановкой регулярного международного авиасообщения так и не смогли этого сделать. Им пришлось остаться в аэропорту «Внуково».

Руководство «ЮтЭйр» за свой счёт произвело доставку этих пассажиров в аэропорт вылета — «Домодедово», говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что сейчас идёт обсуждение вопроса о том, сможет ли авиакомпания «Таджик Эйр» завтра, 27 марта, совершить спецрейс в Москву.

Пока вопрос остаётся открытым. Так как 25 марта 2020 года правительство РФ приняло решение о приостановлении авиасообщения со всеми зарубежными странами.