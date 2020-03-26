Москва, , 14:41 — REGNUM Помощь Ирану и борьбу с коронавируом обсудили 26 марта в ходе телефонного разговора спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Исламской Республики Иран Али Лариджани.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием отношений между Россией и Ираном, в рамках сложившейся в мире ситуации из‑за распространения нового коронавируса, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Али Лариджани выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за оказанную помощь Ирану в борьбе с коронавирусом, а также выступил за развитие российско-иранских экономических и торговых связей.

Володин и Лариджани поддержали инициативу ряда стран о необходимости снятия санкций и отказа от санкционной политики, учитывая их антигуманный характер, тем более в ситуации с массовым распространением коронавируса в мире.

Лариджани высказал просьбу об увеличении поставок сельскохозяйственной продукции в Иран и наращивании межрегиональных связей в этих целях.

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Вместе с тем о том, что односторонние санкции, введённые рядом стран, мешают некоторым государствам противостоять распространению нового коронавируса и должны быть отменены, говорится в совместном письме представителей восьми стран Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеррешу, текст которого приведён на официальной странице постпредства РФ при ООН в Twitter.

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