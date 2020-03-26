Ново-Огарево, Московская область, , 14:45 — REGNUM Объявление форс-мажора по выплате арендных платежей должно происходить с аккуратностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта на встрече с предпринимательским сообществом.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, правительство намерено обсуждать с частными арендодателями порядок работы при наступлении форс-мажора. В основном речь идёт о торговых центрах. Форс-мажором будут объявлены предельные случаи, так как есть понимание, что «торговые центры просто завалятся», уточнил он.

«Нужно быть очень аккуратными… много сегментов», — призвал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент России Владимир Путин проводит встречу с предпринимателями. Ранее он выступил с обращением к гражданам в связи с распространением в стране коронавируса.

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