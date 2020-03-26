Веллингтон, , 14:30 — REGNUM Посольство Индонезии в Веллингтоне (Новая Зеландия) ограничивает предоставление консульских услуг, начиная с 26 марта 2020 года, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что эта политика была принята после шагов правительства Новой Зеландии по контролю распространения коронавируса.

«Посольство Индонезии в Веллингтоне будет частично закрыто, начиная с четверга, 26 марта 2020 года, до дальнейшего уведомления», — заявил посол Индонезии в Новой Зеландии Тантови Яхья.

Посол добавил, что ряд сотрудников посольства Индонезии будут находиться в офисе для оказания срочных консульских услуг гражданам Индонезии в Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число зараженных коронавирусом в Новой Зеландии выросло до 278 человек. В стране с 25 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

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