Киев, , 03:37 — REGNUM Уверенная победа в США в качестве кандидата от Демократической партии Джо Байдена означает приведение в действие «украинского капкана», уже давно поставленного на Байдена нынешним президентом Дональдом Трампом. В чем сущность этого плана по дискредитации конкурента на грядущих выборах и чем его реализация грозит нынешним украинским властям, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сначала «украинский капкан» на Джо Байдена воспринимался просто как расследование действий этого видного деятеля американской Демпартии на Украине. Наличие в этих действиях коррупционной составляющей было заподозрено практически сразу, но теперь ситуация становится еще интереснее. Судя по высказываниям Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа, расследование уже показало соучастие в украинских коррупционных схемах совсем не только Джо Байдена и его сына, но и целой группы демократов, включая даже Билла и Хиллари Клинтон и других.

Это значит, что ставки, которые сделаны на это расследование продолжают расти. От нынешнего политического руководства Украины требуется официально подыграть обвинениям Джулиани, и формально этот шаг, в виде уголовного дела против Джо Байдена, Киев уже сделал. Тем не менее, украинская реплика в пьесе противостояния американских республиканцев и демократов на грядущих выборах может и не вызвать тот шквал эмоций, на который она была рассчитана. Почему?

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Что означает для Украины «праймериз-триумф» Джо Байдена?».