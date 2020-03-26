Абу-Даби, , 14:27 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян примет участие в виртуальном саммите стран-членов Большой двадцатки (G20). Об этом 26 марта сообщает Reuters.

Мероприятие начнется сегодня, 26 марта под председательством короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза аль Сауда.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой, вызванной коронавирусом, и весь мир ожидает, что эта встреча приведет к эффективным решениям», — приводят журналисты агентства слова Аль Нахайяна.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, инфекция стремительно распространилась на большинство стран планеты, убив десятки тысяч человек, сотни тысяч человек заразились.

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