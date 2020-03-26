Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM В Ростовской области представителям органов власти необходимо ограничить служебные командировки за пределы региона. На это указал донской губернатор Василий Голубев.

Отмечается, что руководителям муниципальных образований рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. При этом необходимо организовать возможность обращения жителей к чиновникам в письменной и электронной форме.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 25 марта глава российского государства объявил в стране нерабочую неделю. Выходные установлены в период с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

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