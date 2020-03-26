Москва, , 14:12 — REGNUM Дополнительного законодательного оформления для переноса голосования по поправкам в конституцию не требуется. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, перенос даты голосования не запрещается действующим законодательством. «Если она не запрещается, то никакого юридического обоснования здесь не нужно», — сказал представитель Кремля. Однако такое оформление возможно, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к народу сказал, что дату голосования по поправкам к Конституции необходимо перенести из-за распространения коронавируса.

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