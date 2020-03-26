Рим, , 14:07 — REGNUM Премьер-министра Италии Джузеппе Конте вместе с главами государств группы G20 обсудит меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в правительственном дворце Киджи.

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В администрации председателя правительства уточнили, что участие Конте в экстренном саммите лидеров группы «Большой двадцатки», который пройдёт в формате видеоконференции, запланировано на 13:00 по местному времени (15:00 мск).

«У премьер-министра Конте сегодня после выступления в Сенате запланирована видеоконференция с лидерами «Двадцатки», — приводит ТАСС слова представителя администрации премьер-министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 марта, главы государств и правительств группы «Большой двадцатки» впервые в истории соберутся в формате видеконференции под председательством Саудовской Аравии, чтобы согласовать совместные действия против пандемии COVID-19 и обеспечить глобальную экономическую стабильность.

Напомним, на сегодняшний день Италия остаётся самой пострадавший от коронавируса страной в Европе. Здесь инфекционное заболевание выявлено у более чем 57 тысяч человек. Только за сутки 25 марта этот показатель вырос на 3491 случаев. 683 человека скончались. Таким образом число летальных исходов превысило 7,5 тысячи.

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