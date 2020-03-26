Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM В Ростовской области руководители муниципалитетов должны принять все меры и приступить к исполнению поручений, которые даны в ходе обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России 25 марта. В частности, органам государственной и муниципальной власти глава региона Василий Голубев порекомендовал перейти на дистанционный режим работы.

«Следующая неделя, объявленная президентом выходной, даётся для того, чтобы минимизировать личные контакты, и тем самым прекратить возможное распространение коронавируса. Мы должны максимально снизить риски. Особенно это касается наиболее уязвимых групп: беременных женщин, людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями», — отметил донской губернатор.

Напомним, что в ближайшее время на Дону будут разработаны меры поддержки экономики в сложившихся условиях.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 25 марта глава российского государства объявил в стране нерабочую неделю для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

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