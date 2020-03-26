Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Командование Корпуса морской пехоты США объявило о ликвидации своих танковых батальонов, сокращении пехотных и артиллерийских подразделений. Корпус реорганизует свои силы для противодействия таким потенциальным противникам, как Китай и Россия. Программа реорганизации рассчитана на 10 лет. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Категории подразделений морской пехоты, которые будут сокращены в течение 10 лет, таковы: пехотные батальоны сократятся с 24 до 21, артиллерийские батареи сократятся с 21 до пяти, количество рот, оснащённым амфибиями, снизится с шести до четырёх.

Будет также сокращено количество истребителей в эскадрильях F-35B и F-35C Lightning II: с 16 самолётов до 10.

Численность личного состава Корпуса морской пехоты США за 10 лет будет уменьшена на 12 тысяч человек.

Редакция Defense-Aerospace.com отмечает, что сократив количество F-35 на эскадрилью с 16 до 10 самолётов, Корпус морской пехоты сократит количество F-35, которые он будет покупать для своих 18 истребительных эскадрилий, на 108 самолетов, или примерно на четверть из 420 F-35, которые первоначально планировали закупить морские пехотинцы.

Это значительное сокращение общего количества вариантов F-35B STOVL, т.к. именно Корпус морской пехоты является на сегодняшний день самым крупным заказчиком этой версии F-35.