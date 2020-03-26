Сухум, , 14:00 — REGNUM Избранный президент Абхазии Аслан Бжания отправил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму в ответ на поздравление с победой на выборах. Текст ответа 26 марта опубликовала пресс-служба президента Абхазии.

«Позвольте искренне поблагодарить Вас за поздравительную телеграмму, направленную в мой адрес по случаю избрания на должность президента Республики Абхазия», — цитирует пресс-служба ответ Бжании.

Абхазский лидер подчеркнул, что в его стране высоко ценят поддержку со стороны России, а также непосредственное участие самого Путина в укреплении и становлении республики. Он также пожелал российскому президенту благополучия и новых успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, Бажиня победил на президентских выборах, которые прошли 22 марта. Инаугурация должна состояться до 23 апреля. Путин поздравил победителя телеграммой 23 марта, в которой подтвердил готовность к сотрудничеству.

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