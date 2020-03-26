Нью-Дели, , 13:47 — REGNUM Все граждане России, находящиеся на данный момент в Индии, но намеревающиеся вернуться на родину, должны в срочном порядке оставить свои данные на ресурсах посольства и своих консульских округов. С таким призывом выступило посольство России в Индии.

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В димиссии напомнили, что регистрация российских граждан для формирования списков для их возвращения в РФ завершается сегодня, 26 марта, до 14:00 мск.

«Мы принимаем меры по вывозу всех российских граждан, которые находятся сейчас в Индии. Такие списки постоянно обновляются, направляются в Москву», — заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

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По его словам, которые приводит ТАСС, на сегодня по делийскому консульском округу значится 696 человек, которые заявили о желании быть доставленными в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, Россия с 27 марта 2020 года прекращает регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

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