Киев, , 13:50 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Киеве, заявил мэр города Виталий Кличко 26 марта во время пресс-конференции.

«Сегодня мы получили от государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» ещё шесть лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом», — рассказал он.

Кличко отметил, что заболели пять мужчин в возрасте от 28 до 70 лет и одна 35-летняя женщина. Четыре человека госпитализированы в Александровскую больницу Киева, один — в военный госпиталь, а ещё один человек остался дома в режиме самоизоляции.

Мэр Киева также призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность частных клиник, которые проводят экспресс-тесты на коронавирус, но не сообщают властям о положительных результатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявил, что VIP-палаты в больницах Киева могут быть только у руководства Украины — президента, премьер-министра и спикера Верховной рады.

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