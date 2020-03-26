Сеул, , 14:05 — REGNUM 25 марта Командование силами США в Южной Корее (USFK) объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) в области общественного здравоохранения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По их словам, данное решение было принято в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень опасности коронавируса на планете до «очень высокого», а государственный департамент США повысил уровень опасности (до четвертого) для поездок по всему миру.

Известно, что режим продлится до 23 апреля. Однако он может быть продлён или прекращён раньше срока.

«Безопасность американских военных является нашим приоритетом, — отметил командующий американскими войсками в Южной Корее генерал Роберт Абрамс. — Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Южной Корее».

Между тем, число заражённых коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до десяти человек.

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