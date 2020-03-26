Пекин, , 13:44 — REGNUM В КНР выражают надежду на участие США вместе с Китаем и мировым сообществом в борьбе с вызовом вирусной пневмонии и защите глобальной безопасности в сфере общественного здравоохранения, сообщает 25 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Дипломат позитивно отнесся к прекращению использования американскими политиками словосочетания «китайский вирус», осудив попытки демонизации Китая.

«У вирусов нет национальных границ или рас. Человечество способно одержать победу в борьбе с ними только сообща», — цитирует агентство слова дипломата.