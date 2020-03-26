Идлиб, Сирия, , 13:32 — REGNUM Джихадисты в сирийском Идлибе ранним утром 25 марта 2020 года взорвали мост на шоссе М4 (Алеппо-Латакия). По имеющимся данным, боевики разрушили мост внутри посёлка Эль-Кфейр, тем самым перекрыв российским и турецким военным доступ к шоссе в районе Джиср-эш-Шугур. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Всё это имеет определённую цель — сорвать выполнение Дополнительного протокола от 5 марта 2020 года к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года. Согласно 2 и 3 пункту данного документа, автомагистраль М4 и её окрестности на 6 километров к северу и югу должны быть очищена от боевиков. А с 15 марта должно было стартовать совместное патрулирование российских и турецких военных по данному шоссе по маршруту более 70 километров.

Патрулирование стартовало и дважды проводилось, но по сокращённой схеме из-за проблем безопасности. Турция пока не смогла выполнить свои обязательства и вытеснить радикальных боевиков от трассы М4.

Наблюдатели отмечают, что с 5 марта 2020 года джихадисты взорвали уже второй мост в провинции Идлиб.

Автор ИА REGNUM сделал прогноз, что в ближайшее время Турция утратит свой контроль над сирийским Идлибом.