Киев, 26 марта 2020, 13:30 — REGNUM Если Украина объявит дефолт, американский доллар будет стоить 40 гривен, заявил 26 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своём telegram-канале.
Он отметил, что в случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет, а просто будет растянут во времени. При этом страна не сможет занять деньги у международных кредиторов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Александр Гончаров рассказал, что президент и правительство Украины надеются получить последний кредит от МВФ, а затем объявить дефолт, поскольку на экономику Украины негативно повлияла пандемия коронавируса и нефтяной кризис.
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