Киев, , 13:30 — REGNUM Если Украина объявит дефолт, американский доллар будет стоить 40 гривен, заявил 26 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своём telegram-канале.

Он отметил, что в случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет, а просто будет растянут во времени. При этом страна не сможет занять деньги у международных кредиторов.

«Я вижу очереди безработных, разрушенные планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Александр Гончаров рассказал, что президент и правительство Украины надеются получить последний кредит от МВФ, а затем объявить дефолт, поскольку на экономику Украины негативно повлияла пандемия коронавируса и нефтяной кризис.

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