Париж, , 13:16 — REGNUM По данным опроса Ipsos, популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа растет на фоне эпидемии коронавируса, сообщает Ouest-France.

Согласно опросу, популярность главы государства выросла до 44% и находится на уровне, который не был достигнут с самого начала пятилетнего срока правления Эммануэля Макрона.

Рейтинг Эдуара Филиппа подскочил до 42% и достиг лучшего уровня с момента вступления премьер-министра в должность.

Кроме того, популярность главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана выросла до 38%, министра экономики Бруно Ле Мэра — до 35%, министра образования Жан-Мишеля Бланке — до 29%, министр здравоохранения Оливье Верана — до 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 0,4 пункта.

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